Режиссер Стенли Кубрик подарил супницу жительнице Геленджика

15:20 2023-11-22
Режиссер Стенли Кубрик подарил супницу жительнице Геленджика

Легендарный американец в 1968 году приезжал на Кубань, чтобы найти там могилу своей бабушки.

Фильмы знаменитого американского режиссера Стэнли Кубрика «Космическая Одиссея 2001», «Спартак», «Сияние», «С широко закрытыми глазами» - мировая классика. Но мало кто знает, что всемирно известный деятель культуры 55 лет назад побывал на кубанской земле.

Как уточняет КП, в Геленджике похоронена бабушка звезды, и он в 1968 году тайно приезжал сюда в поисках ее могилы.

Краевед, писатель и поэт Сергей Белавин рассказала, что в то время он ходил в школу и был свидетелем знакового события. Для режиссера из США пароходом из Америки в Новороссийск доставили автомобиль «Форд-Мустанг».

А в качестве переводчика кинорежиссёр выбрал учительницу английского Марию Безбородову из их школы. Кубрик провел в Геленджике провел шесть дней.

Его бабушка по материнской линии проживала в Геленджике, и Стэнли Кубрик хотел посетить её могилу, - рассказал Сергей Белавин.

Но место захоронения родного человека ему отыскать не удалось, потому что как иностранцу, режиссеру не дали доступа в городской архив.

Самостоятельные розыски на территории городского кладбища Кубрику также запретили.

Дочь Марии Безбородовой, Галина Слайковская, в свою очередь, вспомнила, как мама угостила режиссера борщом.

Ему так понравился борщ, что Кубрик на другой день отыскал в одной из комиссионнок Новороссийска красивую фарфоровую супницу и вручил её маме. И отметил, что такому борщу - не место в алюминиевой кастрюле, - рассказала Слайковская.

Режиссер Стенли Кубрик умер в 1999 году. Звезда скончался в 71 год в своем английском поместье.

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