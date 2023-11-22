В соцсети ВК произошел массовый сбой

15:39 2023-11-22
В соцсети ВК произошел массовый сбой

Пользователи из разных стран 22-го ноября не могут зайти на сайт и в приложение. Пресс-служба «Вконтакте» пока объяснений не дала.

Первые признаки масштабного сбоя ВК стали заметны в России днем 22 ноября. Сначала проблема затронула пользователей Дальнего Востока, потом добралась и до Центральной России.

Жители Москвы и Петербурга, в частности, в течение нескольких часов не могут пользоваться как сайтом, так и популярным мобильным приложением.

Ничего не работает. Я сначала вошел, но потом мне выдает ошибку.

Давно не было, чтобы так сразу полетело, - пишут пользователи.

Пресс-служба «Вконтакте» пока на связь не вышла и массовый сбой не прокомментировала. Обычно инженеры в таких случаях экстренно начинают восстановительную работу, на которую уходит до 5 часов, сообщает СтарХит.

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