В соцсети ВК произошел массовый сбой

Первые признаки масштабного сбоя ВК стали заметны в России днем 22 ноября. Сначала проблема затронула пользователей Дальнего Востока, потом добралась и до Центральной России.

Жители Москвы и Петербурга, в частности, в течение нескольких часов не могут пользоваться как сайтом, так и популярным мобильным приложением.

Ничего не работает. Я сначала вошел, но потом мне выдает ошибку. Давно не было, чтобы так сразу полетело, - пишут пользователи.

Пресс-служба «Вконтакте» пока на связь не вышла и массовый сбой не прокомментировала. Обычно инженеры в таких случаях экстренно начинают восстановительную работу, на которую уходит до 5 часов, сообщает СтарХит.