В Питере женщина-таролог избила учителя за тройку своей дочери

Жительница Санкт-Петербурга, позиционирующая себя как таролог, снимающий негативные программы, избила школьную учительницу преклонного возраста. Агрессивная гадалка накинулась на преподавательницу с солью и водой, после чего принялась наносить удары.

Позднее любительница таро пояснила, что избила учителя за то, что та посмела поставить тройки в аттестат её дочери. В свою очередь преподаватель утверждает, что давала девочке возможность исправить оценку.

Характерно, что избитая учительница пыталась дать отпор своей обидчице, прижав её к стене, однако молодость и увлечение оккультными науками победили.