Жители Уфы пришли в ужас от кровавых рек на улицах города

16:15 2023-11-22
Жители Уфы пришли в ужас от кровавых рек на улицах города

Уфу неожиданно заполонили кровавые реки, однако выяснилось, что криминал тут ни при чём.

Накануне жители Уфы начали массово публиковать фото кроваво-красных рек в соцсетях. Внезапное появление таких водоёмов на улицах города ошарашило граждан, в голову которых стали закрадываться самые страшные мысли.

Тем не менее, оказалось, что уфимские кровавые реки никак не связаны с реальной кровью: дело в том, что местном Колхозном рынке просто-напросто рассыпали цветную добавку красного цвета, которая при контакте с водой превратилась в подобие крови.

Традиционно такие добавки используются при производстве косметических и лекарственных средств, тканей и даже продуктов питания.

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