В Минске учащиеся колледжа избили и обокрали хозяина квартиры

19 ноября два 16-летних парня познакомились с 35-летним минчанином, после чего отправились к нему на квартиру "обмывать" знакомство. Перебрав с алкоголем, молодые люди начали бить своего нового знакомого. В доме жертвы они нашли бейсбольную биту, использовав её отнюдь не по назначению.

Примечательно, что малолетние преступники снимали свои зверства на камеру мобильного телефона. Также злоумышленники решили обокрасть пострадавшего, забрав его биту, нож и 450 рублей.

После задержания подростки признались, что приехали в Минск из Брестской области "чтобы просто погулять". Интересно, что задержанные уже привлекались к административной ответственности.