При столкновении поездов в Ульяновской области пострадали 25 человек

20:09 2023-11-22
При столкновении поездов в Ульяновской области пострадали 25 человек

На Куйбышевской железной дороге в Ульяновской области произошло лобовое столкновение поездов.

22 ноября на 962-ом километре Куйбышевской железной дороги в Ульяновской области пассажирский поезд "Адлер-Пермь" столкнулся с манёвренным составом. Известно, что в вагонах пассажирского поезда было почти 400 человек, включая 94 детей.

Благодаря машинисту, применившему экстренное торможение, ни один из пассажиров не погиб, однако 25 человек обратились за медицинской помощью из-за ссадин и ушибов.

Предполагается, что причиной столкновения стала неисправность системы, оповещающей о наличии поездов на железнодорожных путях.

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