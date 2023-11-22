При столкновении поездов в Ульяновской области пострадали 25 человек

22 ноября на 962-ом километре Куйбышевской железной дороги в Ульяновской области пассажирский поезд "Адлер-Пермь" столкнулся с манёвренным составом. Известно, что в вагонах пассажирского поезда было почти 400 человек, включая 94 детей.

Благодаря машинисту, применившему экстренное торможение, ни один из пассажиров не погиб, однако 25 человек обратились за медицинской помощью из-за ссадин и ушибов.

Предполагается, что причиной столкновения стала неисправность системы, оповещающей о наличии поездов на железнодорожных путях.