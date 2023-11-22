В Жлобине студенты колледжа спасли провалившегося под лёд мужчину

Трагедия чуть не произошла 22 ноября, когда житель Жлобина вышел на лёд местного озера. Пройдя всего пять метров, любитель острых ощущений провалился в воду.

К счастью, рядом проходили ученики местного колледжа, которые обратили внимание на тонущего мужчину и вызвали спасателей. Тем не менее, ребята предпочли не дожидаться помощи от спецслужб и попытались спасти тонущего самостоятельно.

Парни легли на лёд и подали доску мужчине, благодаря тот сумел выбраться из воды. Оказавшись на суше, мужчина почему-то в спешке удалился.