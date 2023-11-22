В Жлобине студенты колледжа спасли провалившегося под лёд мужчину

20:24 2023-11-22
В Жлобине студенты колледжа спасли провалившегося под лёд мужчину

Учащиеся первого курса колледжа стали героями, протянув руку помощи утопающему.

Трагедия чуть не произошла 22 ноября, когда житель Жлобина вышел на лёд местного озера. Пройдя всего пять метров, любитель острых ощущений провалился в воду.

К счастью, рядом проходили ученики местного колледжа, которые обратили внимание на тонущего мужчину и вызвали спасателей. Тем не менее, ребята предпочли не дожидаться помощи от спецслужб и попытались спасти тонущего самостоятельно.

Парни легли на лёд и подали доску мужчине, благодаря тот сумел выбраться из воды. Оказавшись на суше, мужчина почему-то в спешке удалился.

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