Мошенники выманили у желавшей разбогатеть белоруски 120 тысяч рублей

Жительница Лепеля увидела заманчивое объявление в соцсетях, где говорилось, что любой желающий может стать богаче благодаря грамотным вложениям в криптовалюту. Доверчивая дама связалась с авторами объявления, которые убедили её взять кредиты в банке.

Получив кредитные деньги, женщина перевела их своим "инструкторам". При этом пострадавшая интересовалась, когда она сможет получить свою прибыль, на что ей давали весьма уклончивые ответы, предлагая подождать.

Ничего не подозревающая женщина взяла ещё один кредит, переведя деньги мошенникам, после чего родственники убедили пострадавшую обратиться в милицию. В общей сложности белоруска перевела мошенникам более 120 тысяч рублей.