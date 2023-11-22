Мошенники выманили у желавшей разбогатеть белоруски 120 тысяч рублей

20:42 2023-11-22
Мошенники выманили у желавшей разбогатеть белоруски 120 тысяч рублей

Злоумышленники уверяли жертву, что она сможет крупно разбогатеть благодаря инвестициям в криптовалюту.

Жительница Лепеля увидела заманчивое объявление в соцсетях, где говорилось, что любой желающий может стать богаче благодаря грамотным вложениям в криптовалюту. Доверчивая дама связалась с авторами объявления, которые убедили её взять кредиты в банке.

Получив кредитные деньги, женщина перевела их своим "инструкторам". При этом пострадавшая интересовалась, когда она сможет получить свою прибыль, на что ей давали весьма уклончивые ответы, предлагая подождать.

Ничего не подозревающая женщина взяла ещё один кредит, переведя деньги мошенникам, после чего родственники убедили пострадавшую обратиться в милицию. В общей сложности белоруска перевела мошенникам более 120 тысяч рублей.

Андрей Ткачёв
20:36

Андрей Ткачёв

В Барановичах мужчина погиб под колёсами микроавтобуса

В Барановичах мужчина погиб под колёсами микроавтобуса

Житель Барановичей погиб в результате аварии с участием микроавтобуса. В момент ДПТ водитель сдавал назад и не увидел пешехода.
Андрей Ткачёв
20:24

Андрей Ткачёв

В Жлобине студенты колледжа спасли провалившегося под лёд мужчину

В Жлобине студенты колледжа спасли провалившегося под лёд мужчину

Учащиеся первого курса колледжа стали героями, протянув руку помощи утопающему.
Андрей Ткачёв
20:19

Андрей Ткачёв

В Борисове отчим изнасиловал шестиклассницу

В Борисове отчим изнасиловал шестиклассницу

Одиннадцатилетняя борисовчанка пожаловалась на сексуальные домогательства со стороны отчима.
Андрей Ткачёв
20:09

Андрей Ткачёв

При столкновении поездов в Ульяновской области пострадали 25 человек

При столкновении поездов в Ульяновской области пострадали 25 человек

На Куйбышевской железной дороге в Ульяновской области произошло лобовое столкновение поездов.
Андрей Ткачёв
16:40

Андрей Ткачёв

В Минске пенсионер упал на рельсы и погиб под колёсами поезда

В Минске пенсионер упал на рельсы и погиб под колёсами поезда

Мужчина преклонного возраста скончался после падения на жд-пути станции "Степянка".
Андрей Ткачёв
16:31

Андрей Ткачёв

В Минске учащиеся колледжа избили и обокрали хозяина квартиры

В Минске учащиеся колледжа избили и обокрали хозяина квартиры

16-летние студенты колледжа напали на хозяина квартиры, с которым вместе выпивали горячительные напитки.
article_image 20:36

Дачный эксперт рассказал, зачем нужны шишки на садовом участке

Шишкам можно найти отличное применение на даче. Своими соображениями делятся бывалые садоводы.

article_image 20:28

Популярный блогер-дальнобойщик Галенко скончался на 38-м году жизни

По имеющимся сведениям, Николая Галенко не стало из-за остановки сердца.

article_image 20:17

Актриса Полина Меньших погибла во время обстела в Донбассе

Во время обстрела Полина Меньших пела на сцене. Погибшей было 40 лет.