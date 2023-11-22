ФБР: взрыв машины на границе США и Канады может быть терактом

Вечером 22 ноября на Радужном мосту между США и Канадой взорвался автомобиль, что привело к гибели двух человек и ранению сотрудника погранслужбы. В ФСБ утверждают, что ведомство расследует версию с неудавшимся терактом.

Позднее в пресс-службе ФСБ рассказали, что на Радужном мосту недалеко от места взрыва обнаружили подозрительный чемодан, внутри которого также может находиться бомба. Место обнаружения загадочной находки сразу же оцепили.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо распорядился о временном закрытии американо-канадских КПП недалеко от места взрыва из-за сохранения террористической угрозы.