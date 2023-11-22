Киевские студенты провели митинг из-за низкой температуры в аудиториях

Студенты Национального авиационного университета Украины в Киеве устроили показательную акцию протеста, потребовав, чтобы их перевели на дистанционное обучение.

По словам митингующих, они не могут обучаться в условиях, когда средняя температура в аудиториях составляет -1 градус по Цельсию. Характерно, что параллельно с этим в Центре исследования энергетики Украины анонсировали новые отключения света в стране.

В ЦИЭ уверяют, что отключения электричества на Украине будут недолгими. Предполагается, что в среднем украинцы будут лишены света 1-2 часа в сутки.