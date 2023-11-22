Врачи нашли зубочистку в мочевом пузыре жителя Подмосковья

32-летний житель Пушкино, расположенного в Подмосковье, пришёл на приём к урологу, пожаловавшись на боль в области мочевого пузыря. Во время УЗИ врачи действительно увидели окаменелость в теле мужчины.

Медики приступили к рутинным процедурам по дроблению камня, однако они были шокированы, узнав, что за каменной оболочкой в мочевом пузыре пострадавшего находится зубочистка.

Инородный предмет из тела россиянина успешно извлекли, однако он не смог пояснить, как зубочистка попала в его организм. По словам мужчины, три года назад он уже обращался к медикам с аналогичными жалобами, но тогда в теле больного нашли лишь обычные камни.