В Подмосковье школьник забрался на крышу электрички и погиб от удара током

Трагедия произошла 20 ноября около 20:30 по московскому времени, когда подросток взобрался на крышу электрички, решив поиграть в "зацеперов". По неосторожности юноша дотронулся до контактного провода и погиб от удара током.

Известно, что ребёнок проживал в Орехово-Зуево, его воспитанием занималась бабушка. Погибший мальчик увлекался "зацепингом", из-за чего неоднократно попадал в поле зрения правоохранителей.

Примечательно, что в последний раз юношу снимали с поезда в сентябре этого года, однако к несчастью ребёнок не сумел сделать правильных выводов.