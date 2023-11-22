В Подмосковье школьник забрался на крышу электрички и погиб от удара током

23:33 2023-11-22
В Подмосковье школьник забрался на крышу электрички и погиб от удара током

12-летний россиянин из Орехово-Зуево скончался после того, как залез на крышу электрички.

Трагедия произошла 20 ноября около 20:30 по московскому времени, когда подросток взобрался на крышу электрички, решив поиграть в "зацеперов". По неосторожности юноша дотронулся до контактного провода и погиб от удара током.

Известно, что ребёнок проживал в Орехово-Зуево, его воспитанием занималась бабушка. Погибший мальчик увлекался "зацепингом", из-за чего неоднократно попадал в поле зрения правоохранителей.

Примечательно, что в последний раз юношу снимали с поезда в сентябре этого года, однако к несчастью ребёнок не сумел сделать правильных выводов.

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