Американцы проводят эксперимент со специальными препаратами для похудения

Американка Тара Ротенхофер заявила, что, благодаря специальным препаратам, она может наслаждаться едой и не бояться при этом набрать лишние килограммы, сообщает Yahoo.com.

По словам женщины, она может есть все, что ей нравится, просто не слишком много. И уже похудела на 8 килограммов. Другой волонтер, Джо Сапоне, сбросил 4 килограмма, и ему также помогли в этом новые препараты.

Издание сообщает, что популярность препаратов, используемых для похудения, за последний год резко выросла. Как показали клинические исследования, принимающие такие лекарства люди могут со временем сбросить от 5-ти до 20-ти процентов веса своего тела.

В составе препаратов есть вещества, которые активируют два естественных гормона, вырабатываемых организмом: глюкагоноподобный пептид-1, известный как GLP-1, и глюкозозависимый инсулинотропный полипептид, или GIP.

Такая комбинация замедляет опорожнение желудка и заставляет людей дольше чувствовать себя сытыми. Аппетит уменьшается, а сигналы голода в мозг подаются не так активно.

Доктор Кэтрин Сондерс заявила, что лекарства для похудения также помогают людям управлять свои желания, когда дело доходит до больших праздничных трапез: