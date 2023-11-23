В Индии найдены тела 37-летнего российского артиста Максима Белецкого и его 21-летней избранницы

Актер Максим Белецкий ушел из жизни при странных обстоятельствах. Мужчина в это время находился в Индии - в Парвари, что в штате Химачал-Прадеш, сообщает СтарХит.

Рядом с 37-летним мужчиной обнаружено тело его 21-летней избранницы Анны Ранцевой. Местные правоохранители отклонили версию убийства, потому что на погибших не нашли следов насильственной смерти.

Более того, среди личных вещей лежала и записка, предположительно, написанная Анной. Девушка в ней просила отправить ее мобильный родным в Россию через посольство.

Бывшие коллеги артиста из театра кукол Йошкар-Олы в шоке от случившегося: