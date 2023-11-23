В Индии найдены тела 37-летнего российского артиста Максима Белецкого и его 21-летней избранницы

Актер Максим Белецкий ушел из жизни при странных обстоятельствах. Мужчина в это время находился в Индии - в Парвари, что в штате Химачал-Прадеш, сообщает СтарХит.
Рядом с 37-летним мужчиной обнаружено тело его 21-летней избранницы Анны Ранцевой. Местные правоохранители отклонили версию убийства, потому что на погибших не нашли следов насильственной смерти.
Более того, среди личных вещей лежала и записка, предположительно, написанная Анной. Девушка в ней просила отправить ее мобильный родным в Россию через посольство.
Бывшие коллеги артиста из театра кукол Йошкар-Олы в шоке от случившегося:
На днях появилась новость о трагической гибели Максима Белецкого. В нашем театре Максим служил в 2007–2021 годах. Он учился в Марийском колледже культуры и искусств, потом - в Российском институте сценических искусств в Санкт-Петербурге.
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