Четвертая жена Цекало пожаловалась на жизнь в США

10:12 2023-11-23
Четвертая жена Цекало пожаловалась на жизнь в США

Свободная художница Дарина Эрвин любит рисовать обнаженную натуру и сама за работой сбрасывает одежды.

В 2019-м году продюсер Александр Цекало женился на художнице из США Дарине Эрвин. Пара живет в большом доме в Лос-Анджелесе на берегу океана, уточняет КП.

32-летняя жена Цекало Дарина любит рисовать обнаженную натуру. Эффектная брюнетка так отдается творческому процессу, что сама часто работает голышом.

Глядя на красавицу-жену, 62-летний муж тоже раскрепостился и ходит по дому обнаженным. 

Но такой образ жизни одобряют не все соседи эксцентричной пары. Молодая жена Цекало в соцсетях посетовала, что американцы погружаются в консерватизм и ханжество. Девушка заявила, что устала жить в рамках ограничений.

По словам Дарины, она ведет грешную жизнь, и пуританское общество это не одобряет.

Я устала жить так, как будто теперь 1600-е годы. Могу позволить себе на рынке яйца? Друзья мои умрут от чумы? За моим грешным образом жизни приходят пуритане, - заявила Эрвин.

Свой пост она проиллюстрировала кадрами себя в черном платье с глубоким декольте.

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