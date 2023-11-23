Виктория Боня заявила, что выходит замуж за молодого избранника

Бывшая участница шоу «Дом-2» Виктория Боня спровоцировала слухи о своей свадьбе, сообщает 5-tv.ru.

Недавно она призналась поклонникам, что у нее появился новый мужчина. Им оказался бизнесмен Руслан Гасанов. Отношения влюбленных развиваются стремительно, Новый год они планируют отметить вместе в Латинской Америке. Знаменитость, возможно, там обрадует родных новостью о скорой свадьбе.

Мы поделимся этим в узком кругу на новогоднем ретрите в Коста-Рике. Некоторые из вас, кстати, могут стать свидетелями важного для нас события, если решите к нам присоединиться, — рассказала Боня.

Бывшая возлюбленная бизнесмена по имени Таисия при этом заявила, что 30-летний Гасанов с ней до сих пор не развелся.