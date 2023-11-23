В Южной Корее на свадьбу и день рождения дарят «похоронные венки»

В корейском обществе есть необычная для европейцев традиция - дарить на торжества композиции из искусственных цветов.

В Южной Корее венки, которые в России считаются похоронными, преподносят как знак поздравления и уважения.

В частности, сообщает Рамблер, такие композиции вручают молодожёнам на свадьбах, выпускникам, именинникам, коллегам.

Такой подарок - выражение пожелания всего самого лучшего и доброго в будущем. Так как искусственные цветы не портятся, они долго будут напоминать виновнику торжества о его радостном и знаменательном событии.