Энн Хэтэуэй Демонстрирует подтянутые ноги, демонстрируя Тренд без штанов

Энн Хэтэуэй только что показала всем, как поддерживать тренд без штанов в холодные месяцы.

Знаменитый стилист Эрин Уолш опубликовала фотографию последнего потрясающего образа актрисы.

Наряд состоял из ярко-красной блузки Valentino на пуговицах, черных прозрачных колготок и черных сапог на высоком каблуке с напуском от Proenza Schouler. В качестве аксессуаров дуэт использовал украшения от Bulgari и Effy Jewelry.

“По средам мы носим без штанов ❤️🔥”, - подписала Уолш фотографию.

Хотя они не были видны камере, стилист показал, что обладательница премии "Оскар" действительно была в шортах.

“Ну, честно говоря, @maisonvalentino @pppiccioli действительно сшили самые симпатичные штанишки, которые здесь прячутся, но вы уловили идею!” - продолжила она.