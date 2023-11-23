Ради эпичного кадра американка подталкивала дочь рискнуть и сделать фото с диким животным

11:56 2023-11-23
Ради эпичного кадра американка подталкивала дочь рискнуть и сделать фото с диким животным

Подписчики, посмотрев ставшее вирусным видео из Йеллоустоунского парка, пришли к выводу, что телефоны делают людей идиотами.

Видео, где мать подростка жестко давит на свою дочь, чтобы та сделала селфи рядом с диким лосем в Йеллоустонском национальном парке, стало вирусным в интернете.

На видео девочка стоит как вкопанная на расстоянии, пока ее мать поворачивается спиной к животному и позирует для фотографии. Пользователи Сети написали в комментариях, что "Эти телефоны превратили нас в идиотов".

Этот инцидент является классическим примером того, что многие привыкли называть “турон” — жаргонное слово смотрителя парка, в котором смешаны слова “турист” и “придурок”, отмечает Yahoo.com.

Издание подчеркивает, что в США наметилась тревожная тенденция, когда представители общественности слишком близко подходят к дикой природе в национальных парках. Например, в мае посетитель Йеллоустоуна вытолкнул детеныша бизона из реки на дорогу, что привело к гибели животного.

Другая группа взяла новорожденного лося в свою машину и отвезла его в полицейское управление Западного Йеллоустоуна, штат Монтана. Лосенок позже убежал в лес.

Эти события побудили Службу национальных парков выступить с призывом к людям не трогать животных, с которыми они сталкиваются. В частности, правила парка гласят, что посетители должны соблюдать безопасную дистанцию.

Это важно как для благополучия людей, так и для благополучия животных. Служба национальных парков недавно предупредила, что лоси-самцы могут быть особенно агрессивны в брачный сезон. 

Даже если травму получают люди, а не животное, зверь все равно может быть подвергнут эвтаназии.

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