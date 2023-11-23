В США из-за скандала в суде участнику штурма Капитолия увеличили срок в разы

12:09 2023-11-23
В США из-за скандала в суде участнику штурма Капитолия увеличили срок в разы

Массажист из Нью-Йорка не явился на судебное заседание, и ему решили ужесточить наказание.

Нью-йоркский массажист, который присоединился к поддерживающим Трампа бунтовщикам при штурме Капитолия США, был приговорен к трем месяцам тюремного заключения после того, как уклонился от судебных слушаний, оскорбил прокурора и словесно атаковал судью.

По данным Associated Press, Фрэнк Джустино признал себя виновным в феврале по обвинению в мелком правонарушении, связанном с восстанием 6-го января, но в прошлом месяце был арестован после того, как не явился в суд на слушание по вынесению приговора.

Прокуратура запросила для Джустино четырехмесячное тюремное заключение. Первоначально она просила 21-дневный срок заключения, но стала настаивать на более длительном сроке заключения после того, как массажист демонстративно сорвал судебное заседание 23-го июня.

Во время этого судебного разбирательства Джустино назвал свое дело “абсолютным клоунским представлением обвинения”. 

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