Ученые считают, что чипсы могут спровоцировать рак горла и полости рта

12:25 2023-11-23
Ученые считают, что чипсы могут спровоцировать рак горла и полости рта

Британские ученые проанализировали данные о рационе питания и образе жизни 450 111 взрослых, за которыми наблюдали в течение 14 лет.

Ультрапереработанные пищевые продукты составляют почти две трети рациона британцев. При этом новое исследование показало, что употребление в пищу большого количества таких продуктов может привести к раку горла и полости рта.

Исследователи из Бристольского университета и Международного агентства по изучению рака проанализировали данные о рационе питания и образе жизни 450 111 взрослых, за которыми наблюдали в течение 14 лет.

Они обнаружили, что употребление в пищу всего на 10 процентов большего количества чипсов, мясных полуфабрикатов, хлопьев, сладостей, мороженого, газировки повышениет риск развития рака горла, пищевода и полости рта на 23 процента.

В нескольких наблюдательных исследованиях ультрапереработанные пищевые продукты были связаны с избыточным весом и увеличением жировых отложений, - сказала ведущий автор исследования Фернанда Моралес-Бернштейн.

Ученые считают, что УПП следует маркировать как "вещества, вызывающие привыкание". По их мнению, распространение таких продуктов стало причиной глобального ухудшения здоровья.

Недавнее исследование показало, что 57 процентов типичного рациона британцев состоит из натуральных продуктов, что на треть больше, чем в таких странах, как Австралия.

В Великобритании пищевые добавки стали важной частью рациона многих людей, на их долю приходится значительная часть ежедневного потребления калорий, - сказал диетолог и посол Renpho по фитнесу в Великобритании Ли Митчелл.

Он уточнил, что в таких продуктах часто мало необходимых питательных веществ и клетчатки, но много вредных для здоровья жиров, сахара и натрия.

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