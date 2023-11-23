В американском Техасе морские пехотинцы избили посетителей ночного клуба

Группа морских пехотинцев в форме ввязалась в драку с гражданскими лицами в Техасе. Как сообщает Yahoo.com, инцидент произошел вечером, когда группа людей собралась возле ночного клуба под названием Voodoo Room.

Один из посетителей выхватил у кого-то телефон и подбросил его. Ситуация обострилась, когда другой гражданский попытался ударить одного из морских пехотинцев. В итоге завязалась драка, которая приняла приняла катастрофический масштаб. Пришлось вмешаться полиции.

В сентябре в Уэльсе вспыхнула драка между полицией и гражданскими лицами, в результате которой женщина потеряла сознание из-за оторвавшейся шины.

В какой-то момент полиция вытащила свои дубинки, а один офицер использовал перцовый баллончик, чтобы оттеснить группу людей назад, поскольку человека, лежащего на земле, задерживали. Внезапно кто-то за кадром бросил что-то похожее на велосипедную шину и попал в женщину, которая наблюдала за потасовкой.