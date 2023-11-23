Переехавший в Израиль российский актер Анатолий Белый утратил московскую квартиру

Анатолий Белый переписал свою элитную квартиру в Москве на супругу Инессу Москвичеву.

Недвижимость у Чистых прудов артист купил несколько лет назад - на гонорары от съемок в России, сообщает КП. Сейчас он живет в Израиле без стабильного заработка.

Четырехкомнатные апартаменты площадью 133 квадрата в Большом Харитоньевском переулке возле Чистых прудов стоят десятки миллионов российских рублей. На эти средства можно долго безбедно жить, если жена звезды решит продать недвижимость.

На имя Инессы, кроме того, зарегистрирована еще одна квартира в Москве - в районе Тропарево-Никулино.