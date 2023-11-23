Правительство Китая закрывает сотни мечетей в северных областях страны

Большинство мечетей на территории Китая было закрыто в провинциях Нинся и Ганьсу, которые расположены на севере страны. Предполагается, что таким образом коммунистическая партия пытается сплотить местное население, сделав нацменьшинства более "китайскими".

Начиная с 2020 года в провинции Нинся были закрыты около 1300 мечетей. Примечательно, что нередко правительство Китая прибегает к нетипичному способу закрытия мусульманских молитвенных домов.

Например, компартия может распорядиться о сносе помещения для омовений при мечети, из-зат чего она фактически прекращает свою работу.