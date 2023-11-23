Пашинян отругал армянских чиновников за отключения света во время выступления

23 ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян буднично выступал с докладом, когда в здании правительства внезапно отключили электричество.

Данное обстоятельство спровоцировало Пашиняна на критику армянских политиков. Премьер страны с досадой заявил, что качество электроэнергии в Армении не отличается высокими показателями.

При этом Никол Пашинян отметил, что он неоднократно давал поручение о стабилизации подачи электроэнергии в правительственные кабинеты, однако не наблюдает никаких изменений в этой сфере.