В Энгельсе подростки пожарили хлеб на Вечном огне

17:06 2023-11-23
В Энгельсе подростки пожарили хлеб на Вечном огне

Хулиганы, жарившие хлеб на Вечном огне, уже успели привлечь внимание правоохранителей.

Несовершеннолетние юноши из Энгельса решили осквернить Вечный огонь, устроив кощунственное кулинарное шоу: подростки взяли кусок хлеба, насадив его на палку, после чего пожарили его на пламени памятника жертвам ВОВ.

Интересно, что злоумышленники совсем не боялись ответственности за свой аморальный поступок, поскольку парни записывали свои деяния на камеру мобильного телефона.

Увидев вероломное видео, сотрудники МВД и Следственного комитета России сразу же приступили к поиску малолетних вандалов, которые вероятно успели пожалеть о содеянном.

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