В Анкаре мужчина расстрелял 3 взрослых и 2 детей из-за шумного поведения

17:12 2023-11-23
В Анкаре мужчина расстрелял 3 взрослых и 2 детей из-за шумного поведения

Житель турецкой столицы хладнокровно убил пятерых человек за то, что они шумели.

В турецкой Анкаре на улице Папатья произошла трагедия: пенсионер, недовольный шумными соседями, пошёл выяснять отношения с охотничьим ружьём наперевес. Подобный метод решения конфликта привёл к гибели 5 человек, двое из которых были детьми.

Известно, что мужчина застрелил четверых членов одной семьи. Сотрудники госбезопасности Турции оперативно прибыли на место событий и задержали стрелка.

По сообщению соседей, убийца и его жертвы неоднократно вступали в перепалку по поводу шумного поведения последних.

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