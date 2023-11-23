Москвич убил брата-инвалида и получал его пенсию, живя с трупом

51-летний москвич жит с братом-инвалидом, у которого был церебральный паралич, навсегда приковавший мужчину к инвалидному креслу. Однажды у больного случился эпилептический припадок.

Брат пытался помочь инвалиду, но нечаянно сломал ему шею, после чего мужчина умер. Невольный убийца не обратился в полицию и продолжил жить с трупом брата.

Кроме того, скрывавший смерть родственника мужчина 2 месяца получал его пенсию. Тем не менее, позже трупный запах в квартире привлёк внимание правоохранителей, из-за чего обман вскрылся. Теперь злоумышленник приговорён к 8 годам тюрьмы.