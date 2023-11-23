Американец празднует день благодарения с чужой бабушкой 8 лет подряд

В 2016 году Джамал Хинтон получил сообщение, в котором говорилось: "Ужин в честь дня благодарения состоится у меня дома 24 ноября в 3:00". Хинтон удивился, но спросил, кто ему пишет. Незнакомец на том конце сообщил, что она — его бабушка.

Увидев фотографию женщины, Джамал Хинтон сразу понял, что с ним говорит не его родственника, поскольку он темнокожий, а женщина белая. Тем не менее, бабушка не отказалась от своего приглашения, и Хинтон проехал полстраны для того, чтобы отпраздновать день благодарения с незнакомым человеком.

С тех пор Джамал Хинтон и ошибшаяся номером бабула празднуют день благодарения уже восемь лет. Хинтон и женщина так сдружились, что иногда встречаются без особых поводов.