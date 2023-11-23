В Британии крановщик спас мужчину во время пожара на крыше

Крановщик Глен Эдвардс стал национальным героем после того, как спас мужчину с объятой пламенем крыши. Неудачливый рабочий остался на высоте после того, как на крыше начался сильный пожар, однако Эдвардс смог опустить строительную люльку, подняв мужчину на высоту.

В сети завирусилась видеозапись, на которой оператор крана медленно опускает люльку к строителю, который стоит на горящей крыше. Около 1,5 минут крановщик Глен Эдвардс пытался "припарковать" люльку так, чтобы спасающийся от пожара смог в неё попасть.

Когда же бегущий от огня мужчина оказался в люльке, очевидцы событий разразились оглушительными аплодисментами и радостными возгласами.