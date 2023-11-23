Жительница Австралии лишилась пальца при попытке покосить газон

В один из выходных дней Кричель Паркинсон вышла на лужайку своего дома с целью покосить газон. Ничто не предвещало беды, однако женщина увидела, что на газоне лежит шланг. Не долго думая, Паркинсон приняла решение слезть с газонокосилки и убрать препятствие.

Женщина рассказала, что когда она поднимала шланг, она почувствовала резкую боль, сразу после чего увидела много крови. Оказалось, что ей отрезало большой палец и первые фаланги остальных пальцев руки.

Позднее выяснилось, что пальцы девушки перерезала проволока, которая была прикреплена к шлангу и зацепилась за вращающиеся лезвия газонокосилки.