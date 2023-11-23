Австралийка спасла ребёнка, который подавился тостом

Женщина кормила двухлетнего сына тостами, однако заметила, что в какой-то момент ребёнок начал задыхаться. Мальчик синел на глазах и не мог откашляться, чем сильно напугал мать.

Испуганная мама быстро сообразила, что нужно делать: женщина перевернула ребёнка, положив его к себе на колени, после чего начала бить его по спине.

По словам матери, уже после второго такого удара застрявшая в дыхательных путях ребёнка еда вышла наружу, и мальчик смог дышать. После этого женщина почувствовала облегчение и разрыдалась.