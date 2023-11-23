Экс-президент Бразилии попал в поле зрения полиции за «домогательства» к киту

Известно, что полиция Бразилии подозревает Жаира Болсонару в "домогательствах" к киту: мужчина, похожий на бывшего бразильского президента, преследовал животное на катере, подплыв к нему на 15 метров.

Действующее в Бразилии законодательство запрещает подплывать к китообразным ближе, чем на 100 метров, если у плавательного средства заведён мотор.

Сам Болсонару отрицает вину, утверждая, что он не преследовал кита. Тем не менее, правоохранители подозревают, что политик хотел снять животное на камеру телефона.