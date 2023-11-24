Из-за нападения мигранта на детей в Дублине начались беспорядки

23 ноября на одной из улиц Дублина произошло страшное событие: 50-летний мужчина напал на школьников с ножом, сумев ранить пятерых детей. Впоследствии преступник был жёстко задержан, в результате чего ему самому понадобилась медицинская помощь.

В соцсетях начала распространяться версия о том, что дублинских детей атаковал мигрант из Алжира. К текущему моменту неизвестно, был ди нападавший мигрантом, однако на фоне таких слухов жители Дублина пришли в ярость.

В ночь на 24 ноября в Дублине начались несанкционированные митинги, участники которых призывают выдворить всех мигрантов из Ирландии. Требования протестующих не были услышаны, из-за чего они вступили в схватку с полицией, попутно поджигая автомобили и вагоны метро.

Сейчас в Дублин стягивается бронетехника, которую могут задействовать для подавления беспорядков.