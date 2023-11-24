В Подмосковье найден прикованный к батарее труп пенсионерки

78-летняя женщина проживала вместе с дочерью, которая ухаживала за ней, выполняя функции сиделки. Пенсионерка отменным здоровьем не отличалась: с трудом ходила и часто падала на пол.

Её дочь решила отлучиться из города по делам, а перед этим приковала пенсионерку наручниками к батарее. Женщина мотивировала это тем, что так её мама не получит новых травм при падении.

Тем не менее, когда дочь вернулась домой, выяснилось, что пенсионерка умерла. Сейчас девушку разыскивают правоохранители, поскольку после своего возвращения она вызвала скорую помощь и сбежала.