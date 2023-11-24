Россиянка укусила полицейскую, которая лезла к ней в трусы за наркотиками

Уроженка Тюмени была задержана по подозрению в хранении наркотиков, ввиду чего она должна была пройти обязательную процедуру досмотра. Для этого привлекли девушку в звании капитана полиции.

При досмотре тюменка тщательно извивалась, не давая посмотреть, что у неё в трусах. Правоохранительница всё же смогла добраться до заветного места, однако досматриваемая её укусила. Впрочем, в трусах россиянки действительно обнаружили наркотики.

Впоследствии жительницу Тюмени приговорили к 1,5 годам условного срока, поскольку преступница раскаялась и извинилась перед покусанной капитаншей МВД России.