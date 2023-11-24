Блогер-дальнобойщик умер от недосыпа и пристрастия к энергетикам

Николай Галенко, более известный как Колян86, прославился в интернете благодаря блогам о жизни дальнобойщика. Несмотря на молодой возраст, недавно Галенко умер на 37-ом году жизни.

Его друзья утверждают, что в последние месяцы Николай практически не спал. Кроме того, известно, что Колян86 пристрастился к энергетикам и мог выпивать по несколько банок в сутки.

Медики разводят руками, уверяя, что истинной причиной смерти Николая Голенко является острая сердечная недостаточность, которую легко спровоцировать чрезмерно частым употреблением бодрящих напитков.