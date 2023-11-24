После скандала с Мелиссой Баррера «Крик VII» покинула также Дженна Ортега

Актрису Мелиссу Барреру уволили из франшизы "Крика VII" после ее сообщений в соцсетях о войне Израиля и Хамаса. На другой день после этого стало известно, что в фильм ужасов не вернется и Дженна Ортега.

Потеря двух артисток, занятых в главных ролях, ставит под вопрос будущее фильма. Какие дальнейшие шаги будет делать Spyglass, незвестно.

Источники настаивают на том, что уход Ортеги не имеет никакого отношения к увольнению Барреры и представители звезды проинформировали Spyglass перед забастовкой актеров, что одно из ярких молодых дарований Голливуда не вернется.

По некоторым данным, артистка либо не заключила сделку, либо запросила слишком высокий гонорар. Ранее Spyglass отказалась вернуть звезду оригинальной франшизы Нив Кэмпбелл после того, как та попросила значительную прибавку к зарплате за "Крик VI".

Баррера и Ортега во франшизе с 2022 года играли сестер. За короткое время, прошедшее с момента выхода этого фильма, Ортега стала заметной звездой благодаря своей работе над хитом Netflix "Среда" и рассматривалась как центральная героиня "Крика".

"Крик VI", снятый в Нью-Йорке, собрал 168,9 миллиона долларов по всему миру.