После скандала с Мелиссой Баррера «Крик VII» покинула также Дженна Ортега

09:52 2023-11-24
После скандала с Мелиссой Баррера «Крик VII» покинула также Дженна Ортега

Потеря двух артисток, занятых в главных ролях, ставит под вопрос будущее этой франшизы.

Актрису Мелиссу Барреру уволили из франшизы "Крика VII" после ее сообщений в соцсетях о войне Израиля и Хамаса. На другой день после этого стало известно, что в фильм ужасов не вернется и Дженна Ортега.

Потеря двух артисток, занятых в главных ролях, ставит под вопрос будущее фильма. Какие дальнейшие шаги будет делать Spyglass, незвестно.

Источники настаивают на том, что уход Ортеги не имеет никакого отношения к увольнению Барреры и представители звезды проинформировали Spyglass перед забастовкой актеров, что одно из ярких молодых дарований Голливуда не вернется.

По некоторым данным, артистка либо не заключила сделку, либо запросила слишком высокий гонорар. Ранее Spyglass отказалась вернуть звезду оригинальной франшизы Нив Кэмпбелл после того, как та попросила значительную прибавку к зарплате за "Крик VI". 

Баррера и Ортега во франшизе с 2022 года играли сестер. За короткое время, прошедшее с момента выхода этого фильма, Ортега стала заметной звездой благодаря своей работе над хитом Netflix "Среда" и рассматривалась как центральная героиня "Крика".

"Крик VI", снятый в Нью-Йорке, собрал 168,9 миллиона долларов по всему миру.

Показать следующие комментарии
Фото
Светлана Игнатьева
10:09

Светлана Игнатьева

Жительница Австралии жутко испугалась, обнаружив возле дома яйца в форме пули

Жительница Австралии жутко испугалась, обнаружив возле дома яйца в форме пули

Объяснение странной находке не нашли даже опытные эксперты. Ответ смогла дать только укротительница ядовитых змей.
Андрей Ткачёв
00:59

Андрей Ткачёв

Москвичка 9 лет получала пособие по уходу за ребёнком, которого у неё нет

Москвичка 9 лет получала пособие по уходу за ребёнком, которого у неё нет

Жительница Москвы обманула отдел социальной защиты, получая выплаты по уходу за вымышленным ребёнком.
Андрей Ткачёв
00:53

Андрей Ткачёв

Блогер-дальнобойщик умер от недосыпа и пристрастия к энергетикам

Блогер-дальнобойщик умер от недосыпа и пристрастия к энергетикам

Проживавший в Тюмени блогер Николай Галенко умер в возрасте 36 лет. Друзья и знакомые рассказали об обстоятельствах его гибели.
Андрей Ткачёв
00:47

Андрей Ткачёв

Россиянка укусила полицейскую, которая лезла к ней в трусы за наркотиками

Россиянка укусила полицейскую, которая лезла к ней в трусы за наркотиками

Женщина напала на правоохранительницу, поскольку та искала запрещённые вещества в крайне необычном месте.
Андрей Ткачёв
00:41

Андрей Ткачёв

В Подмосковье найден прикованный к батарее труп пенсионерки

В Подмосковье найден прикованный к батарее труп пенсионерки

Пожилая жительница Подмосковья скончалась, будучи прикованной к батарее наручниками.
Андрей Ткачёв
00:36

Андрей Ткачёв

Из-за нападения мигранта на детей в Дублине начались беспорядки

Из-за нападения мигранта на детей в Дублине начались беспорядки

Житель Дублина напал на группу детей с ножом, после чего в городе начались акции протеста и столкновения с полицией.
article_image 13:18

Композиции и альбомы группы Queen, ставшие завещанием Меркьюри

Музыкальный критик Евгений Бабичев заявил, что треки легендарной группы Queen - часть культуры каждого современного человека.

article_image 12:37

Галкин согласен выступить перед российскими поклонниками на территории Турции за 100 000 EUR

Известно, что пародист Максим Галкин в декабре текущего года отправится на гастроли по городам Швейцарии и Испании.

article_image 12:05

Выдача туристической визы для американцев в Европу отложена до 2025 года

Посещение европейских стран американцами вскоре станет очень дорогим удовольствием, так как в силу вступят визовые ограничения.