Билл Гейтс считает, что ИИ поможет людям перейти на 3-дневную рабочую неделю

Миллиардер Билл Гейтс уверен, что человечество не должно страшиться стремительного развития искусственного интеллекта, поскольку он не в состоянии отобрать рабочие места у людей.

При этом Гейтс верит, что в будущем благодаря ИИ людям придётся работать лишь три дня в неделю, поскольку связанные с нейросетями технологии смогут самостоятельно производить товары.

В то же время Билл Гейтс предпочёл умолчать о том, что переход на трёхдневную рабочую неделю неизбежно повлечёт за собой сокращение зарплат.