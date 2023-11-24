Звезду Дома-2 Пинчук развели на 5 000 000 рублей

Телеграм-канал 112 сообщает, что Ирина Пинчук связалась через Телеграм с девушкой, убедившей знаменитость работать с инвестициями.

За вложения лже-инвестор обещала Пинчук 20% годовых.

Ирина, недолго думая, вложила сразу 5 000 000 российских рублей, передав сумму "бизнес-партнеру" наличными в одном из столичных кафе.

Процентов звезда "Дома-2" ждала около года, но так ничего и не получила, после обратившись за помощью к стражам порядка.