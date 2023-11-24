Покупатель дошел до Верховного суда, возмущенный тем, что ему не доставили пачку чая с Ozon

В итоге история закончилась мировым соглашением между маркетплейсом и заявителем. Ozon пошел на уступку во избежание в дальнейшем подобных неприятных ситуаций.

Максим Копейкин оплатил покупку - пачку зеленого чая за 89 рублей. На другой день торговая площадка вернула ему деньги с отменой заказа. При этом последовало объяснение: товара нет в наличии.

Покупатель возмутился отказом и решил, что Ozon нарушает его потребительские права. Он подал иск против компании.

Районный суд потребовал от ответчика в счет возмещения морального ущерба сумму в размере 500 рублей, также Ozon присудили штраф 250 рублей.

Гражданин Копейкин этим не удовлетворился и направил обращение в Верховный суд. Там с требованиями истца согласились: якобы возвращенные деньги не повод для отказа исполнения обязательств, чай должны были доставить покупателю.

Дело вернули для повторного рассмотрения. На втором судебном заседании было утверждено мировое соглашение между истцом и компанией Ozon.

При этом с маркетплейса взыскали дополнительную сумму в качестве моральной компенсации - 5000 рублей в пользу Копейкина.