Дайнеко сообщила, что выиграла квартиру благодаря участию в Фабрике звезд

19:21 2023-11-24
Дайнеко сообщила, что выиграла квартиру благодаря участию в Фабрике звезд

Исполнительница Виктория Дайнеко в интервью Яне Чуриковой на ее Ютубе сообщила, что участие в "Фабрике звезд" позволило ей стать хозяйкой столичной квартиры.

Первый канал выдал Виктории Дайнеко грант, благодаря которому она смогла приобрести однокомнатную квартиру.

Новое жилье артистки не отличалось большой площадью (всего 24 м в кв.) и расположено было у МКАДа, но Виктория была горда тем, что за достижения получила недвижимость.

Знаменитость призналась, что, выиграв квартиру, хотела быстрее поселиться на новой жилплощади, а потому торопила строителей с ремонтом.

Дайнеко рассказала, что у нее в декабре должна была проходить съемка в столице, а потому строительная бригада не спала не ела, чтобы закончить работы в срок.

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