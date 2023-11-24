Дайнеко сообщила, что выиграла квартиру благодаря участию в Фабрике звезд

Первый канал выдал Виктории Дайнеко грант, благодаря которому она смогла приобрести однокомнатную квартиру.

Новое жилье артистки не отличалось большой площадью (всего 24 м в кв.) и расположено было у МКАДа, но Виктория была горда тем, что за достижения получила недвижимость.

Знаменитость призналась, что, выиграв квартиру, хотела быстрее поселиться на новой жилплощади, а потому торопила строителей с ремонтом.

Дайнеко рассказала, что у нее в декабре должна была проходить съемка в столице, а потому строительная бригада не спала не ела, чтобы закончить работы в срок.