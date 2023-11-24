Киркоров заявил, что не звал Успенскую замуж

Интересно, что сам Филипп Киркоров уверяет, что никогда не звал в ЗАГС Любовь Успенскую.
56-летний певец в рамках подкаста "You Want A Scandal Now?" сообщил, что делал предложение руки и сердца многим коллегам по сцене, но Успенской среди них не было.
Киркоров не отрицает, что в разное время предлагал себя в качестве мужа Маше Распутиной, Азизе, Анастасии Стоцкой.
Утверждение Успенской относительно предложения от него певец назвал "похотливыми мыслями".
Певец полагает, что, видимо, коллега сама мечтала видеть его в качестве мужа, но была ему неинтересна.
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