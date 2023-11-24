Дождевые черви способны производить до 140 миллионов тонн продуктов питания каждый год

Дождевые черви очень полезны для сельского хозяйства и всего человечества в целом, так как они создают условия для ежегодного производства 6,5% всей массы зерна и 2,3% бобовых во всем мире.

Другими словами, дождевые черви способствуют производству 140 млн тонн продуктов питания каждый год: риса, овса, ячменя, кукурузы, пшеницы, ржи, проса.

Эти создания формируют здоровую почву, положительно влияют на рост и иммунитет растений, принимают участие в экологической переработке органических веществ.

Дождевые черви способны увеличить продуктивность растительных культур на 25%.

Особенно заметно положительное влияние червей в странах Африки, Латинской Америки, где они за последнее время смогли повысить урожай зерна на 10 и на 8 процентов соответственно.