65-летняя Шэрон Струн эффектно прошлась по красной дорожке, вызывая восхищение публики

Шэрон Стоун редко появляется на светских тусовках, она уже почти не занимается актерской деятельностью, но без дела сидеть не намерена.

Звезда увлекается благотворительностью, активно участвует в жизни общества и пробует свои силы в живописи. Она уже сделала три крупные выставки своих работ и планирует совершенствоваться в этом деле.

Очаровательную Шэрон Стоун не часто можно увидеть на красных дорожках, но в этот раз она все-таки появилась на благотворительном мероприятии DIVAS Simply Singing и как всегда поразила своим великолепным образом всех присутствующих.

Она вышла в струящемся платье-тунике ассиметричного фасона цвета металлик. Как всегда, свежа и хороша, Шэрон выглядела гораздо моложе своих лет.

Стройная, обаятельная, сексапильная, с обворожительной улыбкой и невероятным шармом, звезда "Основного инстинкта" в очередной раз получила море комплиментов от своих поклонников.

Кстати, недавно Шэрон поделилась с фанатами одним из секретов неувядающей красоты и молодости. Она посоветовала каждый день делать приседания, считая это упражнение самым важным: "это действительно изменит ваше тело".