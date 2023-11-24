65-летняя Шэрон Струн эффектно прошлась по красной дорожке, вызывая восхищение публики

20:23 2023-11-24
65-летняя Шэрон Струн эффектно прошлась по красной дорожке, вызывая восхищение публики

Исполнительница главной роли "Основного инстинкта" отметилась на DIVAS Simply Singing в Лос-Анджелесе.

Шэрон Стоун редко появляется на светских тусовках, она уже почти не занимается актерской деятельностью, но без дела сидеть не намерена.

Звезда увлекается благотворительностью, активно участвует в жизни общества и пробует свои силы в живописи. Она уже сделала три крупные выставки своих работ и планирует совершенствоваться в этом деле.

Очаровательную Шэрон Стоун не часто можно увидеть на красных дорожках, но в этот раз она все-таки появилась на благотворительном мероприятии DIVAS Simply Singing и как всегда поразила своим великолепным образом всех присутствующих.

Она вышла в струящемся платье-тунике ассиметричного фасона цвета металлик. Как всегда, свежа и хороша, Шэрон выглядела гораздо моложе своих лет.

Стройная, обаятельная, сексапильная, с обворожительной улыбкой и невероятным шармом, звезда "Основного инстинкта" в очередной раз получила море комплиментов от своих поклонников.

Кстати, недавно Шэрон поделилась с фанатами одним из секретов неувядающей красоты и молодости. Она посоветовала каждый день делать приседания, считая это упражнение самым важным: "это действительно изменит ваше тело".

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