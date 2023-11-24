Мигрант-водитель нагло приставал к школьницам в Подмосковье

В подмосковном городе Долгопрудное водитель общественного автобуса приставал к девочкам 14 и 15 лет. Свои преступления кыргыз совершал на последней остановке маршрута.

Прибыв на конечную станцию, водитель закрывал двери автобуса и сам выходил к школьницам с предложениями об интимной близости. К счастью, после пары жалоб иностранцем заинтересовались полицейские.

Теперь горе-водитель отдыхает от рабочих будней и тщательно думает над своим поведением в одной из камер изолятора временного содержания.