В Ростове третьи сутки ищут семиклассницу, пропавшую при таинственных обстоятельствах

Утром 22 ноября 13-летняя Мария Пархоменко позвонила маме, буднично сообщив, что она позавтракала и сейчас направится в школу. Вечером туда пришёл брат девочки, который обычно забирает ребёнка после уроков. К этому моменту выяснилось, что Мария пропала.

Мать ребёнка посмотрела записи с наружных камер наблюдений, благодаря чему узнала, что девочка поехала в школу на такси, поскольку на улице была сильная метель.

По словам матери, исчезновение её дочери носит поистине загадочный характер, поскольку ребёнок вышел из дома без верхней одежды, хотя на улице было холодно. Мотивы пропавшего подростка до сих пор остаются тайной для правоохранителей, которые ищут семиклассницу уже три дня.