Пятерка лучших комнатных сортов томатов для выращивания на подоконнике

22:03 2023-11-24
Пятерка лучших комнатных сортов томатов для выращивания на подоконнике

Низкорослые комнатные томаты удобны для разведения на окошке зимой, когда на улице стужа, но так хочется свежих сочных овощей.

Предлагаем пять лучших, по отзывам дачников, сортов комнатных томатов для высаживания на подоконнике в зимнее время.

Комнатный сюрприз - отличается очень ранним сроком созревания. Дает плоды через 80 дней после посева. Образует компактные кустики до 50 см. Формировать их не нужно. Плоды вырастают до 50 г, имеют красивую сливовидную форму. Окраска томатов красная.

Пиноккио - низкорослый томат до 30 см с мелкими плодиками до 20 г. Помидорки получаются круглые, красного цвета. Растение не только обеспечит вас овощами, но и украсит интерьер.

Минибел - сорт, который растет до 40 см в высоту и дает очень маленькие помидорчики до 25 г. Они будут красными с кисло-сладким вкусом.

Снегерик - невысокий томат 25-30 см. Урожай будет сладким и сочным: яркие красные плоды по 20 г.

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