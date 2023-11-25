Ревнивый муж бросил бомбу в машину с женой и ребёнком в ЛНР

В Антраците Луганской Народной Республики женщина приехала забирать личные вещи из дома мужа, с которым она находилась не в лучших отношениях. Известно, что вместе с девушкой на адрес жениха также приехали её отец и ребёнок.

После того, как жена забрала заветные вещи, она вышла из дома и села в машину. Озлобленный супруг взял в руки взрывное устройство, бросив его в салон автомобиля.

При контакте с бомбой машина воспламенилась, из-за чего ребёнок получил серьёзные ожоги. К счастью, никто не умер, однако теперь разозлившийся мужчина обвиняется в покушении на убийство двух и более лиц.