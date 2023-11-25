На турнире по MMA бразильскому бойцу оторвало ухо ударом локтя

24 ноября в Санкт-Петербурге стартовал турнил ММА-лиги Absolute Championship Akhmat (AKA), где в принципиальном поединке сошлись бразилец Винисиус Круз и выходец из Киргизии Эдил Эсенгулов.

В одном из эпизодов схватки Круз упал на настил, после чего Эсенгулов сел на бразильца, принявшись его избивать в партере. Эдил Эсенгулов нанёс удар локтём, после чего у Винисиуса Круза оторвалось ухо.

Поединок был немедленно остановлен, а Эсенгулову присудили победу техническим нокаутом. Известно, что жизни Круза сейчас ничего не угрожает.